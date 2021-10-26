Ангела Меркель уперше за багато років спостерігала за засіданням із гостьової трибуни.

Ще канцлер, але вже з приставкою в.о. У ці хвилини Ангела Меркель і міністри її уряду отримують з рук президента Німеччини свідоцтва про складання повноважень. Утім, вони продовжать свою роботу допоки не буде сформований новий уряд. Коли у Німеччини з'явиться новий канцлер? Яким було перше засідання новообраного парламенту? І чому усі депутати прийшли на нього в однакових паперових браслетах? Докладніше - Тетяна Логунова.

736 депутатів, середній вік – 47, 5 років, 35 відсотків - жінки, кожен десятий парламентарій - з мігрантським бекграундом. Один із найбільших законодавчих органів світу - новообраний німецький Бундестаг зібрався на своє перше установче засідання.

Перед входом до сесійної зали депутатам видавали паперові браслети в кольорах німецького прапора. Це означало, що політик показав довідку про вакцинацію, перенесений ковід або свіжий негативний тест на коронавірус. Пройшовши перевірку, депутати одразу взялися до роботи. І обрали голову парламенту - Бундестаг очолила соціал-демократка Бербель Бас.

Бербель Бас, президент Бундестагу:

Дякую! Я з радістю й від усього серця приймаю результати голосування.

Ангела Меркель уперше за багато років спостерігала за засіданням із гостьової трибуни. Вона більше не депутат Бундестагу, але поки що канцлер країни. Від сьогодні - з уточненням "виконуючий обов'язки".

У ці хвилини Ангела Меркель та її міністри в палаці Бельвю зустрічаються з президентом країни. Франк-Вальтер Штайнмайєр має передати всім членам уряду свідоцтва про складання повноважень. І, за традицією, попросити їх виконувати свої обов'язки до формування нового уряду. Що цікаво, відмовитися від цієї пропозиції політики не можуть.

Працювати на своїх посадах Меркель та її міністри будуть іще шість тижнів. Принаймні партії, які наразі ведуть коаліційні переговори, планують врегулювати всі розбіжності і сформувати новий уряд на початку грудня.

Ларс Клінгбайл, генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини:

Настрій чудовий, але водночас ми усвідомлюємо відповідальність нашого головного завдання - якомога швидше провести й завершити коаліційні переговори.

Фолькер Віссінг, генеральний секретар Вільної демократичної партії Німеччини:

Наша мета амбітна - до кінця листопада підготувати коаліційну угоду. Щоб ми мали змогу на сесійному тижні, що почнеться 6 грудня, обрати нового канцлера Німеччини.

Якщо не станеться нічого сенсаційного, то до урядової коаліції, яку через партійні кольори називають "світлофорною", увійдуть три політичні сили - соціал-демократи, ліберали та зелені. В опозицію підуть християнські демократи, ліві та ультра-праві. А новим канцлером Німеччини стане есдек Олаф Шольц.