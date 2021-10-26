В одной из стран отменили все авиарейсы [ Редактировать ]
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В Судане отменили все рейсы в и из столичного международного аэропорта Хартума. Это связано с тем, что 25 октября в стране прошел объявили чрезвычайное положение после военного переворота. Об этом сообщает Reuters.
Глава ведомства гражданской авиации Ибрагим Адлан заявил, что соответствующее решение было принято в результате событий, которые сегодня происходят в стране, однако воздушное пространство и в дальнейшем будет открыто для пролетающих рейсов.
Приостановка полетов продлится до 30 октября.
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