В Татарстане разбился самолет с парашютистами, погибли 16 человек (видео) [ Редактировать ]
Источник: МЧС РФ
В российском Татарстане упал легкомоторный самолет L-410, принадлежавший местному аэроклубу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Самолету пал в городе Мензелинск около базы РЭС в 9:11 по киевскому времени. К месту авиакатастрофы выдвинулись подразделения пожарно-спасательного гарнизона и экстренные службы.
На борту судна находились 23 человека, из них 21 - парашютисты. Спасатели смогли вытащить из самолета семерых выживших, судьба 16 человек неизвестна.
Источники "РИА Новости" сообщили, что остальные 16 человек, в том числе оба пилота, погибли. В сети опубликовали видео с места происшествия: самолет с разрушенным фюзеляжем лежит среди бревен, вокруг работают спасатели и снуют местные жители.
Сообщается, что машина упала сразу после взлета с аэродрома местного аэроклуба. По предварительным данным, во время полета произошел отказ техники. Пилот попытался совершить аварийную посадку, однако удар о землю оказался слишком сильным.
Рассматривается несколько версий причин крушения, среди основных отказ техники и перегруз самолета.
L-410 "Турболет" (Let L-410) - чешский двухмоторный самолет, который может принять на борт до 19 пассажиров. Разбившееся судно эксплуатировалось с 1987 года.
Ранее "Подробности" писали о том, что в России с начала лета 2021 года произошло 12 авиакатастроф с участием различных самолетов и вертолетов. Происшествие в Татарстане стало 13-м.
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