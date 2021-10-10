В российском Татарстане упал легкомоторный самолет L-410, принадлежавший местному аэроклубу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Самолету пал в городе Мензелинск около базы РЭС в 9:11 по киевскому времени. К месту авиакатастрофы выдвинулись подразделения пожарно-спасательного гарнизона и экстренные службы.

На борту судна находились 23 человека, из них 21 - парашютисты. Спасатели смогли вытащить из самолета семерых выживших, судьба 16 человек неизвестна.

Источники "РИА Новости" сообщили, что остальные 16 человек, в том числе оба пилота, погибли. В сети опубликовали видео с места происшествия: самолет с разрушенным фюзеляжем лежит среди бревен, вокруг работают спасатели и снуют местные жители.

Сообщается, что машина упала сразу после взлета с аэродрома местного аэроклуба. По предварительным данным, во время полета произошел отказ техники. Пилот попытался совершить аварийную посадку, однако удар о землю оказался слишком сильным.

Рассматривается несколько версий причин крушения, среди основных отказ техники и перегруз самолета.

L-410 "Турболет" (Let L-410) - чешский двухмоторный самолет, который может принять на борт до 19 пассажиров. Разбившееся судно эксплуатировалось с 1987 года.

Ранее "Подробности" писали о том, что в России с начала лета 2021 года произошло 12 авиакатастроф с участием различных самолетов и вертолетов. Происшествие в Татарстане стало 13-м.