На фронті загинув український армієць [ Редактировать ]
В українському війську втрати. На Донбасі загинув армієць, ще одного поранено, кажуть у штабі ООС.
Однак не уточнюють, де саме це сталось.
Лише повідомляють, що стан пораненого бійця - задовільний.
Загалом противник сім разів цілив із важкої зброї по наших укріпленнях, а також атакував за допомогою дрону.
по теме
Біля Гранітного незаконні збройні формування двічі атакували наші позиції з артилерії калібру 122 міліметри.
Від початку доби противник чотири рази відкривав вогонь по українських позиціях. Біля Кам'янки ворог застосував заборонені Мінськом міномети.
У районі Кам'янки противник відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру.
Цей тиждень на передовій знову видався запеклим - снайпери, мінометні обстріли й навіть бомбардування з дронів. У лавах українських захисників - четверо поранених.
Поблизу Луганського противник обстріляв українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів. А біля Південного - зі стрілецької зброї. Втрат серед армійців немає.