Українські морські піхотинці провели навчання на кордоні з окупованим Кримом [ Редактировать ]
Потужна канонада на адмін-кордоні з окупованим Кримом. Українські підрозділи нашої морської піхоти провели масштабні навчання. Відпрацьовували дії в разі вторгнення противника з моря. Головним учасником стрільб стала українська артилерія. Як усе було - дивіться в матеріалі з Херсонщини.
Військова колона з танків і бронетранспортерів іде зачищати плацдарм. Мають знешкодити умовного ворога. За легендою, на територію Херсонської області вдерся морський десант противника.
І от на полігон заїжджають самохідні артилерійські установки з квітковою назвою "Гвоздика". Військові їх іще лагідно називають "саушками". Калібр снаряда 122 міліметри.
Іван - навідник артилерійської установки. Каже - техніка стрільби з "Гвоздики" - це надскладна математика.
Іван, військовослужбовець Збройних сил України:
Це панорамний приціл. Він коректує гармату, а це.. а сам виконавчий механізм. Так як ми стріляємо навісним пострілом, а не прямим наведенням - ми не бачимо ціль. Нас коректують наші розвідники, тому саме викоритовується цей приціл для наведення, для визначення цілі.
Вадим мріяв про небо, а зрештою став водієм-механіком. І не звичайної машини, а важкої артилерії.
Вадим, війсковослужбовець Збройних сил України:
Залізо - то живе созданіє, до нього треба мати підход. Мені понравилося механік-водітель. Они ее чувствуют до кожного сантиметра железа. Ну пилот так же само на этой машине.
Коригували вогонь САУ за допомогою безпілотників. І точність влучання, кажуть у командуванні ЗСУ, була бездоганною.
Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил ЗСУ:
Координати по вогневим цілям передавалися на артилерійські батареї з безпілотників авіаційних комплексів. Безпілотна авіація своєчасно виявила критичні та важливі цілі та вчасно передавала їх для координації вогневого ураження в ході виконання вогневих завдань .Самохідна артилерія готова до адекватних дій та перебуває у постійній бойовій готовності.
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