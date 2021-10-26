Потужна канонада на адмін-кордоні з окупованим Кримом. Українські підрозділи нашої морської піхоти провели масштабні навчання. Відпрацьовували дії в разі вторгнення противника з моря. Головним учасником стрільб стала українська артилерія. Як усе було - дивіться в матеріалі з Херсонщини.

Військова колона з танків і бронетранспортерів іде зачищати плацдарм. Мають знешкодити умовного ворога. За легендою, на територію Херсонської області вдерся морський десант противника.

І от на полігон заїжджають самохідні артилерійські установки з квітковою назвою "Гвоздика". Військові їх іще лагідно називають "саушками". Калібр снаряда 122 міліметри.

Іван - навідник артилерійської установки. Каже - техніка стрільби з "Гвоздики" - це надскладна математика.

Іван, військовослужбовець Збройних сил України:

Це панорамний приціл. Він коректує гармату, а це.. а сам виконавчий механізм. Так як ми стріляємо навісним пострілом, а не прямим наведенням - ми не бачимо ціль. Нас коректують наші розвідники, тому саме викоритовується цей приціл для наведення, для визначення цілі.

Вадим мріяв про небо, а зрештою став водієм-механіком. І не звичайної машини, а важкої артилерії.

Вадим, війсковослужбовець Збройних сил України:

Залізо - то живе созданіє, до нього треба мати підход. Мені понравилося механік-водітель. Они ее чувствуют до кожного сантиметра железа. Ну пилот так же само на этой машине.

Коригували вогонь САУ за допомогою безпілотників. І точність влучання, кажуть у командуванні ЗСУ, була бездоганною.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил ЗСУ: