У Харкові відбувся суд над підлітком, який вбив свою дівчину [ Редактировать ]
Мільйон гривень компенсації і 15 років в'язниці. У Харкові суд виніс вирок підліткові, який жорстоко вбив дівчину, з якою зустрічався. Судовий процес тривав два роки.
17-річний хлопець так своєї провини й не визнав, а коли давав свідчення, насміхався. Навіть під час оголошення вироку усіх присутніх обзивав лайливими словами.
Мати вбитої дівчини вироком суду залишилась задоволена, оскільки неповнолітній отримав максимальний термін покарання.
У справі вбивства на свої вироки також чекають двоє правоохоронців, які приховували умисну розправу. Обох звинувачують у службовому злочині.
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