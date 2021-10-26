Мільйон гривень компенсації і 15 років в'язниці. У Харкові суд виніс вирок підліткові, який жорстоко вбив дівчину, з якою зустрічався. Судовий процес тривав два роки.

17-річний хлопець так своєї провини й не визнав, а коли давав свідчення, насміхався. Навіть під час оголошення вироку усіх присутніх обзивав лайливими словами.

Мати вбитої дівчини вироком суду залишилась задоволена, оскільки неповнолітній отримав максимальний термін покарання.

У справі вбивства на свої вироки також чекають двоє правоохоронців, які приховували умисну розправу. Обох звинувачують у службовому злочині.