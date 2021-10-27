На одесской Слободке в больнице не хватает кислорода для больных коронавирусом. Пациентов экстренно перевозят из одной клиники в другую. Об этом сообщает "Думская".

Отмечается, что прямо сейчас медики перевозят пациентов из отделения областного центра социально значимых болезней, расположенного на ул. Николая Михновского, в другой стационар - на ул. Ядова.

Все дело в том, что в больницах острая нехватка медицинского кислорода. В больнице на Ядова есть криоцилиндр на 14 тонн кислорода, а на Михновского кислорода нет совсем.

Перевезти хотят 43 пациента с коронавирусом. Состояние больных - от легкого до исключительно тяжелого.

Для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу кислородной станции, сотрудники ДТЭК "Одесские электросети" доставили на место мощный электрогенератор.

Заведующая инфекционным отделением отметила, что кислород расходуется очень быстро из-за большого количества больных. В среднем, в день уходит по 2 тонны кислорода.

Кроме того, во время введения дополнительной дозы вакцины от коронавирусной инфекции можно будет комбинировать препараты на основании стандартных рекомендаций. В настоящее время нет доказательств о безопасности, а также эффективности других сочетаний препаратов.

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