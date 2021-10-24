В Киеве за минувшие сутки зафиксировали 998 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, за весь период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 251 240 случаев COVID-19. От инфекции выздоровели 226 388 человек (322 - за минувшие сутки), еще 5 873 киевлянина умерли (27 - за минувшие сутки). Известно, что за 24 часа были госпитализированы 145 больных и 327 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Отмечается, что наибольшее количество заболевших находится в Дарницком районе (191), Деснянском районе (141) и Днепровском районе (138). Среди заболевших за сутки 557 женщин, возрастом от 18 до 100 лет, 350 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет, 50 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 41 мальчик от 1 месяца до 17 лет.

Читайте также, на территории Украины за минувшие сутки зафиксировали 20 800 новых случаев коронавирусной инфекции. За весь период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 2 769 405 инфицированных COVID-19, в медучрежедения страны госпитализировали 5924 человека.

Кроме того, на территории Украины за минувшую неделю летальность от коронавирусной инфекции увеличилась на 22%. За минувшие 7 дней от COVID-19 умерли 2307 человек, при этом за весь период пандемии 52% летальных исходов среди инфицированных пришлось на возрастную группу 70+.

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