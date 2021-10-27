На Івано-Франківщині затримали наркоугруповання [ Редактировать ]
На Івано-Франківщині затримали наркоугруповання, яке збувало психотропи по всій Україні. Організував бізнес 47-річний житель селища Верховина. Разом із сином та ще трьома спільниками вони торгували наркотиками.
Під час обшуків, у помешканнях підозрюваних вилучили амфетамін, канабіс та гашиш на понад два мільйони гривень. Чоловікам загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.
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Шестеро жінок виманювали гроші в росіян. Телефонували, представлялись правоохоронцями РФ і пропонували за гроші вирішити юридичні та фінансові питання.
У Колумбії затримали найбільш розшукуваного наркобарона. Ватажка клану Затоки, відомого за прізвиськом Отоніель - захопили в його маєтку у джунглях.
Ватажка клану Затоки, відомого за прізвиськом Отоніель - захопили в його маєтку у джунглях. У спецоперації брали участь пів тисячі військових і поліцейських, залучили 22 вертольоти.
Дайро Антоніо Усугу, відомий під прізвиськом Отоніель. Його називають другим Ескобаром. Мафіозний клан Отоніеля контролює половину експорту колумбійського кокаїну.
В Колумбии полиция совместно с военными задержали главу преступной группировки "Клан залива" Дайро Усугу по прозвищу "Отоньель". "Клан залива" - крупнейшая преступная организация в Колумбии, которая занимается торговлей кокаином. Усуга считался самым разыскиваемым преступником в стране