Україна стала третьою у світі за добовою смертністю від коронавірусу [ Редактировать ]
Україна третя у світі за добовою смертністю від коронавірусу, після США та Росії. Напередодні від ускладнень померло 692 пацієнти. Зафіксували понад 22-ві з половиною тисячі нових випадків зараження. Одужало - майже 11 з половиною тисяч.
З 30 жовтня, згідно з рішенням держкомісії з питань екобезпеки та надзвичайних ситуацій, у "червону" зону потрапляють ще сім областей: Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська.
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