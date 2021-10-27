Президенту Бразилії висунуть звинувачення щонайменше в дев'яти злочинах [ Редактировать ]
Сенат Бразилії закликав висунути звинувачення президенту Жаїру Болсонару - щонайменше в дев'яти злочинах. Про це ідеться у звіті сенатської комісії, розслідування тривало пів року. Серед звинувачень - халатність щодо протидії епідемії коронавірусу, яка забрала життя понад 600 тисяч бразильців.
А також - підбурювання до злочинів, підробка документів, розтрата бюджетних коштів та порушення соціальних прав. Окрім Болсонару, у списку обвинувачених іще понад 70 осіб, зокрема і троє синів президента.
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