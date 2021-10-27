Це тимчасовий захід, що діятиме до стабілізації ситуації в Криму

"Скіфське золото" передадуть до Державного історичного музею України в Києві. Про це йдеться у заяві суду. Там наголосили - це тимчасовий захід, що діятиме до стабілізації ситуації в Криму. Нагадаю, напередодні суд в Амстердамі ухвалив рішення про повернення скіфського золота саме в Київ. Подробиці розповість Олена Абрамович.

Артефакти із золота, церемоніальний шолом, коштовне каміння та мечі стародавніх греків і скіфів часів Херсонеса та сарматського періоду. Виставка "Крим - золото і таємниці Чорного моря" приїхала в Нідерланди в лютому 2014 року. Пів року художні цінності розглядали відвідувачі музею Алларда Пірсона. Потім - пів тисячі експонатів запакували й відправили в підвал закладу. Доки суд не вирішить, кому їх повертати.

Полін Хофмеєр-Рюттен, головуюча суддя:

Апеляційний суд постановив, що права Української держави, засновані на законі "Про музеї", мають перевагу. На підставі положення українського законодавства Музей Алларда Пірсона більше не зобов'язаний повертати предмети до кримських музеїв. Сторони мають право подати апеляцію до Верховного суду Нідерландів.

Це рішення Апеляційного суду Амстердама підтвердило іншу виграну Києвом справу. Ще у грудні 2016 року нідерландські суди зобов'язали відвезти всі пів тисячі артефактів до Києва. Організаторка виставки, представниця кримських музеїв, тоді розплакалася.

Навіщо чинити дії, які роблять людей дезінтегрованими?

Рішення суд ухвалив на підставі конвенції ЮНЕСКО. Згідно з нею, художні цінності мають бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції. Тому їх передадуть до Державного історичного музею України в Києві.

Українська сторона зробила чимало стратегічних кроків, аби виграти цю справу. Ще в березні 2014 року рішенням уряду експонати передали у власність Міністерства культури. Раніше вони були на балансі музею. На судах слово брала кримчанка Еміне Джапарова - розповідала про становище кримських татар. У 2020 році українській команді вдалося домогтися відводу одного з упереджених суддів.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Ми перемогли й домоглися справедливості. Справді міжнародне право не швидке, але невідворотне. Усі російські фейки, маніпуляції та спроби ввести суд в оману зазнали краху.

Та коли саме експонати прибудуть до Києва - поки що не відомо. Теперішнє рішення набуде чинності за три місяці, якщо Крим не подасть касації. Тож поки що скарби й надалі зберігатимуться в підвалах Амстердамського музею. Не безкоштовно. Україні доведеться заплатити за інвентаризацію та зберігання щонайменше 120 тисяч євро.