Лечили лихорадку вместо COVID: двух врачей приговорили к 15 лет тюрьмы [ Редактировать ]
В Китае двух врачей приговорили к 15 годам лишения свободы. Их обвинили в неправильном установлении диагноза - лечили лихорадку вместо COVID-19.
По информации СМИ, одного из медиков обвинили в нарушении протокола лечения коронавируса. Так, он не протестовал пациента на возможное инфицирование COVID-19, а лечил лихорадку, что привело к локальной вспышки болезни.
Кроме того, другого медработника обвинили в том, что лечил того же пациента в частном порядке без предварительного разрешения медучреждения в период борьбы с пандемией.
"Обоих врачей было осуждено за нарушение закона Китая о профилактике и контроле инфекционных заболеваний и приговорено к 15 месяцам тюремного заключения", - указано в сообщении.
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