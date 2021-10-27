Далі - новини з передової. Селище Гранітне на півдні Донеччини знову під вогнем важкої артилерії. Напередодні під час ворожого обстрілу там загинув майстер-сержант Георгій Халіков, мешканець Полтавщини, батько трьох синів. І вже сьогодні зранку противник знову вдарив по українських позиціях на цій ділянці. Двічі атакував із гармат калібру 122 мм та 120-х мінометів. Детальніше про ситуацію на передовій Руслан Смещук.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Згорілий степ хрустить під ногами - такий вигляд зараз мають околиці селища Верхньоторецьке. Унаслідок ворожого обстрілу запалала трава, вогонь упритул наблизився до будинків. Якби не українські військові, які вчасно загасили пожежу, ця вулиця вигоріла б ущент!

Нечисленні мешканці намагалися самотужки загасити полум'я, але стихія перемогла.

Надія, жителька Верхньоторецького:

Боялись, вдруг бы сюда зашло, тушили, из колодцев воду носили. К этому невозможно привыкнуть - пока тихо - нормально, а как начинается - меня трусит!

На щастя, своєчасно на допомогу прийшли українські солдати.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Ми стикались з цими, знаємо, що це за небезпека. Тому добре зреагували, загасили пожежу біля домів місцевих жителів.

Гасити спровоковану ворогами пожежу довелося під їхнім же вогнем. Доки армійці боролися з полум'ям, по них періодично стріляли.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Під час гасіння були обстріляні з кулемета противника, але, на щастя, все добре, без втрат. А вогонь потім змінився, і він пішов до їхнього боку.

Ворожі кулеметні черги тут узагалі постійний звуковий фон, на який наші вояки майже не звертають увагу. От і зараз. Доки працюємо тут, ворог хаотично б'є по українських позиціях.

Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:

Зараз тут відносне затишшя, тому що по нас досить давно не було приходів важкого озброєння та артилерії, але ви не довго на позиції, і чуєте: стрілянина з кулемета поруч стріляє.

А ще наші захисники говорять про загострення на Маріупольському напрямку. Напередодні там сталася унікальна подія.

Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:

Вчора всі читали новини, хтось дивився, хто мав змогу. Вчора ЗСУ вперше застосували Барайактари проти жабогадюк. Ми передаємо привіт нашим пташкам і наш бойовий дух підвищився .

Ось ці кадри. Ракета з безпілотника знищує ворожу гаубицю. Артилерія супротивника вже другий день поспіль накриває і армійців, і мирних жителів селища Гранітне.