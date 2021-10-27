На кордоні США зафіксували майже 2 мільйони нелегальних мігрантів [ Редактировать ]
І поки до ЄС намагаються потрапити вихідці з Африки та Близького сходу, на південному кордоні Сполучених Штатів зареєстрували у 10 разів більше ніж минулоріч нелегальних мігрантів із Росії.
За даними Федеральної митно-прикордонної служби США, цього року її співробітники виявили 1 мільйон 700 тисяч незаконних мігрантів. Половина з них - громадяни Мексики, Гватемали, Гондурасу та Сальвадора. Росіян - 4 тисячі. Є серед нелегалів й українці - 676 осіб.
Потік мігрантів до США зріс після складання паовноважень адміністрацією Дональда Трампа, відомого, зокрема, через свою жорстку позицію щодо міграційної політики. Головною причиною іміграції у Штатах вважають зростання злочинності та корупції в країнах, звідки прибувають нелегали.
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Таке рішення урядовці ухвалили після того, як на вихідних нелегали з білоруського боку намагалися силоміць потрапити на територію Польщі, кидали у прикордонників палиці та каміння.
Кидали палиці та каміння в офіцерів прикордонної служби. Двоє військових отримали травми, їх забрали до лікарні, загрози їхньому життю немає.
Нелегали намагалися завалити огорожу з колючого дроту колодами та кидали каміння у правоохоронців. Також в іноземців були ножі і сокира.
Незаконно перетнути кордон намагаються з боку Білорусі. За останню добу нарахували понад 660 порушників.
Тепер їй загрожує до восьми років ув'язнення. Про це повідомляють польські ЗМІ. Загалом тема мігрантів для Польщі вкрай болісна.