І поки до ЄС намагаються потрапити вихідці з Африки та Близького сходу, на південному кордоні Сполучених Штатів зареєстрували у 10 разів більше ніж минулоріч нелегальних мігрантів із Росії.

За даними Федеральної митно-прикордонної служби США, цього року її співробітники виявили 1 мільйон 700 тисяч незаконних мігрантів. Половина з них - громадяни Мексики, Гватемали, Гондурасу та Сальвадора. Росіян - 4 тисячі. Є серед нелегалів й українці - 676 осіб.

Потік мігрантів до США зріс після складання паовноважень адміністрацією Дональда Трампа, відомого, зокрема, через свою жорстку позицію щодо міграційної політики. Головною причиною іміграції у Штатах вважають зростання злочинності та корупції в країнах, звідки прибувають нелегали.