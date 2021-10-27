Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії людства [ Редактировать ]
І непогана новина для майбутнього кліматичного саміту. Чоловік, який зробив електромобілі престижними, - Ілон Маск став найбагатшою особою в історії людства.
Журнал Форбс оцінив статки американського бізнесмена в понад 270 мільярдів доларів. Крім того, лише за минулу добу Маск збагатів на 41 мільярд. Головна причина різкого збільшення капіталу - зростання акцій Tesla. Капіталізація компанії вперше в історії перевищила трильйон доларів.
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