Моторы "миллионники" хоть и ушли в прошлое, но как правило устанавливались в элитных автомобилях. Даже сейчас есть модели, способные довезти до Луны, но это зачастую прерогатива представительского класса.

Когда дело заходит до бюджетного класса, там, как правило, пробеги довольно скромные в районе 150-200 тысяч.

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Однако существуют довольно надежные двигатели, которые встречаются даже в недорогих автомобилях. Эксперты назвали ТОП-3 надежных мотора, способные выдержать 500 тысяч километров пробега без "капиталки".

Renault К4М и F4R

Renault Logan

Как бы многие не критиковали французский автопром, детище Renault под названием К4М заслужило славу как выносливый и неприхотливый мотор, способный выдержать огромные пробеги. Это компактный 1,6 литровый "движок" мощностью 102-105 л.с. Существует его 2,0-литровая модификация F4R мощностью 135-143 л.с.

Оба агрегата надежны благодаря своей простой конструкции – чугунные блоки цилиндров и гидрокомпенсаторы. Автовладельцы с гордостью заявляют, что при должном уходе моторы без проблем выдерживают 500 тысяч километров пробега.

Моторы К4М и F4R встречаются на Renault Logan, Sandero, Duster, Kaptur, Nissan Terranо и Almera, а также на Lada Largus.

VW BSE

Volkswagen BSE часто ставился на Golf, Jetta и Passat

Немецкий Volkswagen тоже славится своим надежным BSE 1.6 MPI объемом 1,6 литра. Правда за такую выносливость приходится расплачиваться слабой мощностью всего в 102 л.с.

Этот мотор ушел "на покой" с 2015 года. Однако автомобили, которые его использовали, а это Skoda Octavia, Golf, Jetta и Passat, спокойно выдерживали 500 тысяч километров пробега без особых проблем.

Kia/Hyundai G4FA и G4FC

KIA Ceed

Стоит отметить сразу два южнокорейских двигателя — родственные установки с алюминиевым блоком цилиндров G4FA и G4FC.

Первый имеет объем 1,4 литра и мощность 107 л.с., второй 1,6 литра и 123 л.с. При бережном обращении и регулярной замене масла агрегаты проезжают 500 тыс. километров и даже больше. Эти "движки" ставили во многие модели Kia и Hyundai: Solaris, Ceed, i30 и Сreta.

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