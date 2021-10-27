В среду, 27 октября, стало известно, что в Сумах застрелили одного из лидеров "Правого сектора" Александра Иванина. Об этом сообщил глава сумского "Правого сектора".

По предварительным данным, Александр месте со своей женой на ее автомобиле Toyota RAV4 подъехали к дому, где они жили. У подъезда ждал неизвестный. Он совершил несколько выстрелов в Александра из пистолета ПМ, после чего побежал в направлении моста через реку Псел.





Накануне Иванин на заседании горсовета жестко раскритиковал местных депутатов и перевозчиков маршруток за высокие цены и низкое качество обслуживания. После чего заявил, что на дорогах города будут останавливать транспорт, нарушающий критерии, которым должны соответствовать маршрутки.

Как сообщали "Подробности", под Херсоном школьники ради забавы заживо сожгли на улице пьяного мужчину.

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