В Японії стартує продаж летючих мотоциклів [ Редактировать ]
Летючі мотоцикли почнуть продавати в Японії. Виробник уже приймає попередні замовлення. Вартість одного ховер-байка становить 680 тисяч доларів. Такий мотоцикл здатен розганятися до 100 кілометрів на годину.
А потужності для польоту вистачить на 40 хвилин. Використовувати такий транспорт на звичайних дорогах поки що не вийде.
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