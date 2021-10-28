Летючі мотоцикли почнуть продавати в Японії. Виробник уже приймає попередні замовлення. Вартість одного ховер-байка становить 680 тисяч доларів. Такий мотоцикл здатен розганятися до 100 кілометрів на годину.

А потужності для польоту вистачить на 40 хвилин. Використовувати такий транспорт на звичайних дорогах поки що не вийде.