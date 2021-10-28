Динозавр виступив з трибуни ООН [ Редактировать ]
Незвичний відеоролик підготували в ООН до конференції в Глазго, що присвячена змінам клімату. На трибуну Генасамблеї заходить... динозавр. У своїй промові доісторична істота закликає країни перебудувати економіку, аби протидіяти кліматичним змінам та руйнуванню планети.
Відео створили в рамках кампанії "Не обирайте вимирання". 26 Кліматична конференція відбудеться в Глазго з 31 жовтня по 12 листопада. Це наймасштабніший захід, присвячений клімату, за останні шість років. У саміті візьмуть участь понад 30 тисяч гостей із 200 країн світу. Зокрема й Україна.
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