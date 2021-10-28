Розробника фейкового додатка "Дія" затримала кіберполіція. Чоловік створив аналог державного застосунку, щоб українці підробляли сертифікати про вакцинацію. Що загрожує зловмисникові та чому за ґрати можуть потрапити й ті, хто купував фейкову "Дію" - Василь Богайчик розкаже.

Хакер-самоучка наполохав усе Міністерство цифрової трансформації. 21-річний юнак узяв і створив "липовий" додаток "Дія".

Изначально все для шутки было.

Та жарт від оригіналу не відрізнити. ID-картка, закордонний паспорт, посвідчення водія і ковід-сертифікати.

Ось так виглядає оригінальний застосунок "Дія". А це його підробка. Її відкрити можна тільки на смартфонах з платформою Android. Дизайн від офіційного практично не відрізняється. Щоправда, у фейку пропонують змінити персональні дані.

Тож вписуй своє прізвище і... хоч по алкоголь і цигарки в магазин, якщо немає 18. А ще й ковід-сертифікат на додачу в один клік.

- Внутри приложение какие функции? - Можно добавлять любые фото и вписывать любые фамилии и дату рождения

Застосунок хакер продав в інтернеті за 100 гривень. Правоохоронці нині блокують усі канали розповсюдження фейкової програми й встановлюють покупців. У квартирі юнака провели обшуки й вилучили речові докази.

Селезньова, старший інспектор з особливих доручень департаменту кіберполіції НПУ:

В оселі фігуранта правоохоронці провели обшуки. Вилучено мобільні телефони, комп'ютерну техніку та банківські картки

За створення підробки хакеру загрожує до шести років ув'язнення. Утім, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пропонує для умільця інше покарання.

Пропоную хлопця направити на виправні роботи в IT без персональних даних та інших сенситивних речей. Вчора читав, що двом хлопцям, які крали магнітоли, одеський суддя, призначив читати книги Марка Твена та Джека Лондона.

А ще раніше Федоров сам жартома пропонував для IT-шахраїв створити паспорт засудженого.

Зламати офіційну "Дію" - не спромігся ще ніхто. Міністерство навіть мільйон пропонувало хакерам - за злом безпеки. Але цього так поки що ніхто й не зробив.

Мстислав Банік, керівник з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації:

ДІЯ лише відображає дані, якісь дані покласти в дію чи завантажити неможливо. Єдиний спосіб, щоб несправжній сертифікат з'явився в реєстрі і відобразився в дії його має внести туди лікар і підписати своїм електронним ключем

У поліції відкрили майже 800 кримінальних проваджень за підробку ковід-сертифікатів. Правоохоронці нагадують - відповідальність несуть і ті, хто підроблюють, і ті, хто купують. Для перших штраф 17 тисяч гривень або до п’яти років в'язниці, для других - 850 тисяч гривень і до двох років за ґратами.