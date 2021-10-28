Негода в Італії забрала життя двох людей [ Редактировать ]
На південь Італії обрушився шторм. Негода забрала життя двох людей - водіїв, чиї авто змила вода. Ще одна пасажирка зникла безвісти. Найбільше постраждав острів Сицилія.
Через зливи місто Катанія перетворилося на суцільне "море", там затоплені вулиці та площі. Знеструмлений центральний район міста. Влада Катанії закликала людей не залишати свої будинки.
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