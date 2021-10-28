На Донеччині під артилерійським вогнем противника загинув наш військовий. Це сталося під час ворожої атаки на укріплення поблизу Гранітного. У штабі напередодні зафіксували 15 обстрілів.

У напрямку Луганського, Новотошківського, Лебединського, Новолуганського та Широкиного ворог цілив із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На ворожі провокації українські армійці дали гідну відсіч.