Зі 120 мінометів ворог обстріляв жителів Трьохізбенки [ Редактировать ]
І вже вкотре незаконні збройні формування обстріляли мирних людей. Як повідомило оперативно-тактичне угруповання Північ, напередодні під ворожий вогонь потрапили два села Луганської області.
Зі 120 мінометів ворог обстріляв жителів Трьохізбенки. Минулося без жертв, пошкоджені п'ять приватних будинків.
Під ворожі обстріли потрапили й околиці села Кряківка - по цивільних противник випустив 28 пострілів забороненим калібром 120 міліметрів. Жертв немає.
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