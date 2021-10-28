Від початку пандемії СБУ запобігла розкраданню одного мільярда гривень з антиковідного фонду. За інформацією відомства, нагріти руки зловмисники намагалися на будівництві в лікарнях нових відділень для прийому хворих на COVID-19 та закупівлі медичного обладнання.

Під час спецоперацій правоохоронці вилучили 200 тонн підроблених антисептиків, заблокували три тисячі ресурсів, які поширювали фейки про коронавірус, а також постійно викривають схеми підробки ПЛР-тестів і свідоцтв про вакцинацію.