У фронтовому селищі стабілізувалася ситуація: затихли ворожі снаряди [ Редактировать ]
Дещо стабілізувалася ситуація у фронтовому селищі Гранітне, останні дві доби це найнапруженіший напрямок на східному фронті. Сьогодні тут відносна тиша, по вулицях не б'ють ворожі снаряди - працюють спостерігачі ОБСЄ.
Наразі у населеному пункті підраховують збитки, знищено щонайменше 7 будинків. Сьогодні ж, користуючись тишею, із Гранітного вивезли дітей. Місцеві жителі і досі налякані вчорашніми ворожими потужними артилерійськими обстрілами.
Світлана Миколаївна:
У них прицел один - вот так вот мишень идет. Мой дом. В 15-ом году сарай снесло. В сливную яму упало. В подвал дверь разрушена. Два окна выбили сразу. Второй снаряд упал в сливной яме тоже, он вся кухня была разбита полностью. Это тоже спасибо. Говорю - хоть старым шифером накройте. Там упал снаряд - все вывернуло, и фанеры. И все короче. Вещи и все. Он идите тоже сфотографируйте. Я думала, стенка на меня упадет. Такие снаряды летели…
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