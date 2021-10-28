Дещо стабілізувалася ситуація у фронтовому селищі Гранітне, останні дві доби це найнапруженіший напрямок на східному фронті. Сьогодні тут відносна тиша, по вулицях не б'ють ворожі снаряди - працюють спостерігачі ОБСЄ.

Наразі у населеному пункті підраховують збитки, знищено щонайменше 7 будинків. Сьогодні ж, користуючись тишею, із Гранітного вивезли дітей. Місцеві жителі і досі налякані вчорашніми ворожими потужними артилерійськими обстрілами.

Світлана Миколаївна: