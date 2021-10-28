Суд у Нью-Йорку схвалив обов'язкову протиковідну вакцинацію для муніципальних службовців.

Позов до суду подала профспілка поліції Нью-Йорку. Мовляв, це обов'язкова вакцинація неправомірна та, цитую: "ставить місто перед справжньою кризою, що призведе до зменшення кількості поліцейських, здатних захистити Нью-Йорк".

Втім, тепер за рішенням суду більшість муніципальних службовців мають вже до завтра отримати одну дозу вакцини. Ті, хто підтвердить факт щеплення, отримають премію 500 доларів. Решту відправлять у неоплачувану відпустку, доки не вакцинуються.