У Нью-Йорку вакциновані отримають премію розміром $500 [ Редактировать ]
Суд у Нью-Йорку схвалив обов'язкову протиковідну вакцинацію для муніципальних службовців.
Позов до суду подала профспілка поліції Нью-Йорку. Мовляв, це обов'язкова вакцинація неправомірна та, цитую: "ставить місто перед справжньою кризою, що призведе до зменшення кількості поліцейських, здатних захистити Нью-Йорк".
Втім, тепер за рішенням суду більшість муніципальних службовців мають вже до завтра отримати одну дозу вакцини. Ті, хто підтвердить факт щеплення, отримають премію 500 доларів. Решту відправлять у неоплачувану відпустку, доки не вакцинуються.
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