Минулого тижня в Кабміні вирішили перевести всі установи на контракти з НАКом.

1,7 мільярда збитків! НАК "Нафтогаз" оприлюднив фінансовий звіт за останні півроку. За документами НАК збільшив свої доходи від продажу газу, але ... зросли і витрати. Відчутно, на 13 мільярдів гривень більше, ніж минулоріч. І це на початку опалювального сезону, коли боргів за газ і тепло - найменше. До речі, сьогодні Кабмін заборонив відключати бюджетні організації від теплопостачання. Хоча, підключили ще далеко не всіх. Тож, чому опалення затримується? Подробиці в матеріалі.

Опалювальний сезон із... затримкою!

Артем Компан, голова правління Асоціації постачальників енергоресурсів:

"Нафтогаз" не в состоянии в течении этой недели заключить 10 тысяч контрактов.

З бюджетниками! Тобто в садочках, школах та лікарнях батареї можуть залишитися холодними?

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

До кінця опалювального сезону заборонено відключати подачу газу теплопостачальним компаніям, школам, лікарням та іншим об'єктам соціальної інфраструктури. Це означитиме, що в опалювальний сезон вся країна буде з теплом.

Тут, в Ужгородській дитячій лікарні, його подали тільки сьогодні! Палати вже прогріваються.

22,5 градуси. Власне, воно вже відповідає тим нормативам, так що, Слава Богу, ми вже маємо нормальні умови.

"Вже", бо ще кілька днів тому батареї в палатах цієї лікарні були холодними. Люди грілись як могли.

Ігор Рошко, директор КП "Ужгородська міська дитяча лікарня":

Підігрівали кімнати за допомогою кондиціонерів, за допомогою інших електричних приладів.

Бо газу, а отже, і централізованого опалення, в лікарні не було! Бо газ - задорогий, і комунальне підприємство заплатити за нього "ринково" - постачальникам не могло.

Ігор Рошко, директор КП "Ужгородська міська дитяча лікарня":

Вони несуть збитки, їм не вигідно, вони не встигають так швидко піднімати ціну для нас, виконуючи всі законодавчі вимоги. Вийшла невелика затримка.

Але чому в дитячій лікарні так довго не було опалення? Бо постачати комунальникам газ і тепло тепер може лише "Нафтогаз". Минулого тижня в Кабміні вирішили перевести всі установи на контракти з НАКом.

Євген Нацвін-Степанов, перший заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів:

Всі ті бюджетні споживачі, які наразі мають постачальника, вони зобов'язані до першого грудня цього року переукласти договори з постачальником останньої надії.

Сергій Бєляєв, виконувач обов'язків директора газопостачальної компанії "Нафтогаз України":

Если бюджетные организации или коммунальные организации там больницы, если они не имеют текущего поставщика, они будут переходить к нам в портфель ПОН. Раньше была цена 16,56 гривен. Задним числом с первого числа буде перерасчёт и будет цена на сегодняшний день 7,96. Аналогичное решение было принято для бюджетных организаций. Там будет установлена цена 16,8 гривен за куб.

Тобто в Україні справжній ціновий калейдоскоп: у кожної категорії споживачів - своя ціна!

Андрій Мизовець, голова асоціації "Газові трейдери України":

Ми маємо п'ять цін. Хоча насправді ринок – це, як на мене, одна ціна для будь-якого споживача.

До якої виникає багато запитань! Бо постанова Кабміну діятиме до 1 грудня. Далі - постачальник останньої надії розраховує вартість газу за спеціальною формулою. І куби можуть перевалити за 40 гривень! А чи можливо уникнути цього механізму взагалі? Як обслуговувати клієнтів у реаліях українського ринку газу? Бо, за словами постачальників, він у нас специфічний: ціни регулюються, правила гри - також. Та й за клієнта не поборешся.

Артем Компан, голова правління Асоціації постачальників енергоресурсів:

Это ручное регулирование рынка в части населения. Сейчас "Нефтегаз" стоит перед большим испытанием, которое называется "Мы хотим забрать весь бюджет". Это 10 тысяч контрактов, которые должны были заключить по тендерной процедуре.

Бо за законодавством, перевести всіх бюджетників на постачальника останньої надії автоматично - неможливо.

А чи є інші шляхи вирішення ситуації? Не порушуючи процедуру закупівлі газу і не регулюючи цін?

Євген Нацвін-Степанов, перший заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів:

Це так звані спеціальні обов'язки. Це те, що в нас було і що можна повернути, враховуючи всю кризовість ситуації і так далі. Ми як пропонували створити балансуючу групу для постачальників, які працюють з бюджетними організаціями, так і підтримуємо цю пропозицію.

Проте в Україні пішли іншим шляхом. Довшим, складнішим і з відтермінуванням опалювального сезону. Бо бюджетних організацій в державі - тисячі, а "Нафтогаз" - один.