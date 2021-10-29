Україна не порушувала Мінських домовленостей, коли застосувала безпілотники "Байрактар" на Донбасі. На цьому наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. І додав - українська сторона дотримала необхідних процедур комунікації через Спільний центр координації та контролю з ОБСЄ для того, щоб застосувати право на самозахист.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

На місці партнерів я б був занепокоєний насамперед тим, що гаубиця, яка заборонена мінськими домовленостями, знаходилася там, де вона не повинна була знаходитись. Набагато ближче до лінії розмежування ніж це дозволено мінськими домовленостями. Цей факт залишається без належної оцінки.

Нагадаю, цього тижня Збройні сили України вперше застосували "Байрактар". Завдяки безпілотнику, армійці припинили обстріл Гранітного. Тоді внаслідок ворожої атаки загинув український оборонець. В МЗС Німеччини заявили, що стурбовані використанням безпілотників обома сторонами. Таку саму стурбованість висловило і МЗС Франції.