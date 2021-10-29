Ситуація з ковідом в областях, які першими потрапили в "червону" зону, стабілізується. Таке заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. І додав - ці регіони пройшли пік захворюваності.

А от на Запоріжжі минув лише перший день, коли пересуватися областю можна тільки за наявності ковід-сертифіката або негативного ПЛР-тесту. Чи дотримують там вимог - розкажуть наші кореспонденти.

На в'їздах до Запоріжжя - поліцейські патрулі. Зупиняють пасажирський транспорт. У всіх, хто в салоні, перевіряють наявність Ковід-сертифікатів або інших документів, що дають право на проїзд.

- Довідка? Но я вам скажу, на цей час довідка ця не діє. - Нам только их выдали! - Угу. Кабінет сімейна медицина. А кабінет сімейної медицини…

Патрульні констатують - більшість пасажирів має право на проїзд у громадському транспорті. Проте - відповідальні не всі.

Ну так, а чому ви не зробили за місцем проживання. Ви де проживаєте на даний момент? - Село Іванівка! - Село Іванівка. У вас там що, лікарів немає? Або не приїжджали, не вакцинували? (жінка махає головою) Я не вірю цьому, чесно. Виходимо з машини. Документи! Будь ласка, вийдіть з машини, щас будем розмовляти!

Аби уникнути штрафу за порушення, люди намагаються якнайшвидше накивати п'ятами. Поліція каже - і не дивно.

Андрій Зікун, інспектор патрульної поліції Запоріжжя:

Складений адмінматеріал передається до суду, який потім приймає рішення накладення санкцій від однієї тисячі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто 17, тире, 34 тисячі гривень.

Та лякають такі величезні штрафи - не кожного.

Надія, жителька Запорізької області:

Я имею полное право сама решать, делать ли мне прививку или не делать, правильно? Чего вы от меня хотите? Чтобы я сказала, я сейчас бегу делать прививку? Извините, я тоже человек, который боится за свое здоровье. И боится за своих детей, которых растить не вы будете. А я. - Но не в гробу, правда?

Якщо раніше за перевезення людей без відповідних документів відповідальність ніс перевізник, то зараз штраф загрожує пасажирам.

- Я не имею права требовать и проверять. Я могу проинформировать. Что сейчас в данном положении нужен сертификат. Все. От меня больше ничего.

Такі карантинні обмеження в умовах "червоної" зони можуть запровадити й у самому Запоріжжі. Рішення про перевезення людей міським пасажирським транспортом лише за наявності ковід-сертифікатів або тестів мають ухвалити найближчим часом.