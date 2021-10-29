COVID-19 в Україні: майже 27 тисяч нових випадків зафіксували минулої доби [ Редактировать ]
Майже 27 тисяч нових випадків ковіду зафіксували минулої доби в Україні. Від ускладнень померло 648 пацієнтів. Одужало - понад дев'ять із половиною тисяч. Найбільше випадків в Одеській, Дніпропетровській та Львівській областях, а також у столиці. Нагадаю, від завтра ще сім областей України перейдуть до "червоної" зони карантину. Київ "почервоніє" першого листопада.
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Найбільше випадків зареєстрували в Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях. Натепер в Україні повністю вакцинувалися понад сім мільйонів людей.
Напередодні від ускладнень померло 692 пацієнти. Зафіксували понад 22-ві з половиною тисячі нових випадків зараження.
Згідно з даними Міністерства Охорони Здоров'я, найбільше інфікувань - в Дніпропетровській, Харківській та Одеській областях.
Це найбільший добовий показник летальних випадків за весь час епідемії в країні. Одужало - майже 10 тисяч людей.
Найбільше інфікувань в Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.