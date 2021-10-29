Марк Цукерберг оголосив про перейменування власної компанії "Фейсбук". Тепер вона називатиметься - "Мета". Цукерберг зазначив - ця назва відображатиме новий напрямок розвитку. Зокрема, мова про створення так званого мета-всесвіту. Компанія збирається створювати власні продукти віртуальної та доповненої реальності, а також розумні окуляри. Водночас Марк Цукерберг зазначив - ребрендинг компанії не вплине на назву соціальної мережі "Фейсбук".

Марк Цукерберг, засновник Meta: