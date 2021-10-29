Совсем скоро в мире и Украине будут отмечать Хэллоуин - жуткий, но в то же время, очень веселый праздник. Раньше в нашей стране этот праздник не был столь популярен и его практически не отмечали. Однако в последние годы все больше людей хотят провести этот день ярко, готовят различные костюмы, организовывают вечеринки. мы собрали для вас несколько идей того, куда можно пойти на Хэллоуин в Киеве.

Но нее забывайте, что в связи с пандемией коронавируса, посещение массовых мероприятий возможно только при соблюдении всех карантинных норм, а также при наличии у работников заведения и посетителей свидетельства о вакцинации, ПЦР-теста или теста на антиген, сделанных не более 72 часов назад.

Хэллоуин в Музее Ханенко

В музее пройдут тематические экскурсии по залам Искусства Азии. Во время них расскажут о предыдущих превращениях Будды, об уважаемых в индуизме и буддизме женских персонажах и о буддийском монахе, который пал жертвой клеветы, перевоплотился ужасным чудовищем, а затем стал защитником Благородного учения.

Когда: 30 и 31 октября

Во сколько: 15:00

Стоимость: вход в костюмах бесплатный, для других – 50 гривен + билет в музей

Музей Булгакова

Посетители смогут совершить ночную прогулку по Андреевскому спуску, а затем посетить сам Музей Булгакова, когда он закрыт для большинства глаз. Акцент будет сделан на романе "Белая гвардия".

Когда: 29 октября

Во сколько: 19:00-21:00

Стоимость: 450 гривен

Хвостатый Хэллоуин

Хвостатый Halloween организовывает приют для животных "Сириус". Это будет бесплатный фестиваль, на которой посетители смогут выбрать котика и забрать себе домой.

Когда: 31 октября, 12:00-18:00

Где: ВДНХ

Стоимость: бесплатно

"Барви Хелловіну"

Задавать тон вечеринке будут команды КОЛО и WHITE NIGHTS FESTIVAL KYIV, а расставлять акценты на ней WEIZMAN, VOTUMA и O.Z.O. Самые яркие краски вечера принесет итальянский диджей FEDELE.

Когда: 30 октября, 20:00

Где: BARVY, улица Мечникова, 3

Стоимость: 500 гривен

Inki Space Hotel. Hallowen

По сюжету, на загадочной планете Hotel мирно сосуществуют существа из разных уголков Вселенной. Посетители должны будут прийти на вечеринку в гриме инопланетного существа или агента из "Людей в черном". Организаторы обещают три тематических танцпола и 12 диджеев, а также то, что посетителям будет доступна вся территория отеля.

Когда: 30 октября, 23:00-6:00

Где: тайный отель

Стоимость: 1100-2700 гривен

HALLOWEEN для взрослых в Osocor Residence

На Хэллоуин резиденция превратится в арт-бордель. Посетители смогут стать частью легендарной истории Проспера Мериме о запретной любви красавицы-ромки Кармен и благородного офицера Хосе. Действующими лицами события станут все посетители резиденции.

Когда: 29-30 октября

Помните, что в этот день нужно до мелочей продумать свой образ. Маникюр - не исключение. Смотрите идеи маникюра на Хэллоуин.

Ранее сообщалось, что в Украине появятся два новых праздника.

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