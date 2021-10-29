Отже...Київ із понеділка "почервоніє". Які обмеження торкнуться киян, чи працювати громадський транспорт та що загрожує порушникам карантину - пояснить Тетяна Радченко.

Міський транспорт, метрополітен курсуватимуть у звичному режимі. Але скористатися ним можна буде за трьох умов: наявності COVID-сертифіката або ПЛР-тесту, або довідки про одужання від коронавірусної хвороби. Пускатимуть у транспорт і тих, хто отримав одну дозу вакцини - це "жовтий сертифікат".

За дотриманням нових ковідних правил стежитимуть спеціальні групи правоохоронців. Документи перевірятимуть вибірково. А тим, хто ігноруватиме "правила" - штраф. Від 17 до 34 тисяч гривень. Але це про дорослих. Дітей до 18 років обмеження не стосуватимуться.

Без "зеленого" сертифіката про повну вакцинацію, а це дві дози, заборонено працювати та відвідувати:

торгові центри, заклади громадського харчування, хостели, заклади соціального захисту, спортивні зали, фітнес-центри, басейни.

Під забороною також проведення:

всіх масових заходів, планових заходів із госпіталізації.

А ось до роботи навчальних закладів влада суворіша. Із наступного понеділка школи перейдуть на "дистанційку". Дитячі садки працюватимуть. Знову таки, але за умови 100 відсотків вакцинованого персоналу двома дозами.