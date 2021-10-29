Далі до щоденного реального серіалу під назвою український Донбас... Від початку нинішньої доби ворог там устиг поранити одного українського військового. Поблизу Причепилівки по позиціях ЗСУ противник ударив із автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Докладніше Руслан Смєщук.

Поколоті, порізані вибухами дерева, окопи та суворий степ навкруги. Це передові позиції в районі Попасної, що на Луганщині. Напередодні внаслідок чергового ворожого обстрілу на цьому напрямку поранено двох українських солдатів. Але постраждалих військовослужбовців могло бути значно більше. Врятували випадок міцні укріплення. Ось сюди вдарила ворожа керована протитанкова ракета.

Любомир, військовослужбовець Збройних Сил України:

Я змінився на посту і було холодно якраз - і один хлопець пішов кави зробити мені, а я сюди присів. І це мене і спасло. Прилетів ПТУР. Перший там. Я думаю, що то таке, може міна. І другий війшов сюди.

Останні дні тут суттєве загострення. Кількість ворожих обстрілів зросла, калібри - також.

Позивний "Черкес", військовослужбовець Збройних Сил України:

Доволі напружена ситуація, зараз почастішали обстріли з боку супротивника, але ми в штатному режимі виконуємо обов'язок і готові до відсічі. Тут відбулася ротація корпусу ЛНР, які зразу так заявили, шо войовниче налаштовані.

Від такої войовничості ворогів потерпають не тільки наші оборонці, а й мирні жителі.

Отам пойма загорелась, и от там в огороде впала. А одна возле того дома - вон там дом одинокий. Они сейчас выезжают грузятся - и вот так пошло везде.

Одразу два селища на Луганщині опинилися під вогнем ворожої артилерії. Снаряди били прямо по житлових вулицях.

Сергій, військовослужбовець Збройних Сил України:

Калібр, самохідні установки, скоріш за все. Були обстріляні населені пункти Трехізбенка та Кряківка. Всі прильоти були по мирному населенню, а нам ні - не дісталося.

Люди кажуть - такого тут давно не було. Але пам'ять про вогняні 14-ий та 15-ий залишила вже напрацьовані рефлекси. Тож почувші перші вибухи, "приходи", як тут кажуть, люди почали ховатися по підвалах.

Олена, жителька Трехізбенки:

Сидела на диване, ну вот напротив этого окна. Люстра вдруг зашаталась, я встала и отошла. Потом показался хлопок и запах серы. Я взяла документы и ушла в подвал. Минут сорок просидела, а когда вышла - вот результат.

Що ж до загальної ситуації на лініїї фронту, за минулу добу ворог щонайменше 14 разів обстрілював українські позиції, активно застосовуючи важке озброєння.