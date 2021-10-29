Космічний телескоп Nasa Hubble зробив серію фото зірки CW Leonis - відомої вуглеродної зірки, яка, як вважають вчені, помирає.

Об'єкт знаходиться на відстані 400 світлових років від Землі. На кадрах видно, як світло від зірки пробивається крізь хмари газу та пилу, утворені її ж зовнішніми шарами.

Ця зірка - червоний гігант, у три-п'ять разів більший за Сонце. Водночас температура поверхні зірки становить понад 1200 градусів Кельвіна. Для порівняння, у нашого Сонця вона - 5778 градусів Кельвіна.