В Україні вакцинувалися 7,5 млн громадян [ Редактировать ]
А ковід-статистика продовжує вражати. Понад 26 тисяч нових хворих маємо на сьогодні.
Одужали - втричі менше людей. Померли близько півтисячі. Найбільше позитивних тестів - в Дніпропетровській, Одеській та Львівській областях.
А ось число щеплень цієї доби стало рекордним. Ін'єкцію зробили майже триста тисяч українців. Повністю імунізувалися від початку вакцинальної кампанії 7,5 мільйонів людей.
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Влада сподівається, що місяць локдауну сповільнить цей приріст. Закриті крамниці, ресторани, школи та розважальні центри.
Локдаун змусив людей шикуватися у черги до пунктів щеплення. Через це доводиться в авральному порядку відкривати додаткові центри, а час їхньої роботи подовжувати.
Життя невакцинованих стало на паузу. Без сертифікату про щеплення або свіжого ПЛР-тесту ані в транспорт, ані на ринок, ані в спортзал не пускають.
Для вільного життя потрібен буде ковід-сертифікат або негативний ПЛР-тест. Тож у місті ажіотаж!
Торік на піку чергової хвилі показники були на рівні 15 тисяч.
Туристичне містечко на Львівщині може бути найкращою наочною рекламою імунізації. Там за період цієї хвилі коронавірусу госпіталізували лише... одного пацієнта. А все через колективний імунітет, пояснюють медики.