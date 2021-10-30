Найбільше позитивних тестів - в Дніпропетровській, Одеській та Львівській областях.

А ковід-статистика продовжує вражати. Понад 26 тисяч нових хворих маємо на сьогодні.

Одужали - втричі менше людей. Померли близько півтисячі. Найбільше позитивних тестів - в Дніпропетровській, Одеській та Львівській областях.

А ось число щеплень цієї доби стало рекордним. Ін'єкцію зробили майже триста тисяч українців. Повністю імунізувалися від початку вакцинальної кампанії 7,5 мільйонів людей.