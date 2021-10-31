Голова Офісу реформ академії медичних наук України Ірина Сисоєнко в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповіла, що робити аби зупинити навалу підробок ковід-сертифікатів та ПЛР-тестів, та як будуть карати порушників.

"За даними Нацполіції України ведеться 880 розслідувань з приводу кримінальних справ по підробці ковід-сертифікатів. Зараз за діючим законодавством кримінальний кодекс передбачає відповідне покарання, але дуже низьку санкцію за підробку документів. Зараз уряд буде вносити на розгляд парламенту відповідний законопроєкт де буде посилена і кримінальна відповідальність, і посилений штраф. Для осіб, які будуть використовувати підроблені документи, буде штраф від 17 тисяч гривень, для осіб, які будуть їх виготовляти та створювати умови для занесення недостовірної інформації, штраф буде від 32 тисяч гривень, або позбавлення волі до 2 років. Тобто, питання відповідальності найближчим часом буде збільшено", - каже Сисоєнко.

За словами Сисоєнко, представники Нацполіції та ті особи, які будуть перевіряти достовірність ковід-сертифікатів мають знати єдину форму і виявляти підробку таких документів.

"Сьогодні є велика проблема великої кількості скупчення людей щодо одержання вакцинації. Я вважаю невдалою програму вакцинації, яка має бути на вокзалі. Тому що люди після вакцинації мають певні побічні дії, і потім їхати в потягу без медичного нагляду досить небезпечно. І скупчення людей, воно виникає розповсюдження ковід інфекції", - каже вона.

Сисоєнко також відповіла на питання, як зупинити відтік кадрів медичного персоналу в Україні під час пандемії.

"На жаль ми постійно говоримо, що основною задачею з питання збереження медичних кадрів є заробітна плата. Ця проблема нікуди не дівається. Питання заробітної плати має бути вирішено, але воно так і не вирішено. Сьогодні всі лікарі, і відомчих медичних закладів, і закладів інститутів академії наук мають право одержувати підвищені заробітні плати, тому що вони контактують з пацієнтами", - каже голова Офісу реформ НАМН України,

Вона розповіла, чи є вже випадки отримання інвалідності після перенесеного ковіду.

"43 медичні працівники за статистикою вже одержали інвалідність, і відновлення їх стану здоров'я, і спрощення процедури, взагалі, встановлення професійного захворювання. Медик не має доводити причино наслідковий зв'язок між захворюванням і перебування на роботі. Я вважаю, що ця процедура має бути спрощена", - каже Сисоєнко.