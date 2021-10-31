А хмарочосів у Києві дедалі більше. Не встигнеш кліпнути оком, як з'являється нова висотка. І найцікавіше, що квартири в них розкуповують ще на початку будівництва. Ажіотаж шалений - кажуть рієлтори. Попри те, що ціни невпинно повзуть вгору. Така ситуація фактично в усіх великих містах України.

Наша Яна Танчак проаналізувала ринок нерухомості. І детально розкаже про те - що коштує мільйони, а що можна купити за... копійки.

Вони все дорожчають і дорожчають.

Підвищились на 20 відсотків.

Але попри високу ціну - їх розбирають.

Популярністю користується напевно преміум-сегмент.

Але є місця, де їх віддають - майже за безцінь.

Зараз ніхто не хоче в село. В городі лучше.

Власна квартира або будинок - мрія ледь не кожного українця. Та й ринок нерухомості в Україні різноманітний: від економ-варіантів без комунікацій у віддалених містечках за 40 000 гривень - до семи мільйонів доларів у столиці! І це - не межа.

Останнім часом ціни невпинно повзуть вгору. Вартість помешкань у новобудовах цьогоріч виросли в середньому на 20 відсотків, на вторинному ринку - на 15. Розцінки на квадратні метри підняли практично всі забудовники: і ті, що пропонують найбюджетніше житло і великі будівельні компанії.

Тетяна Маркова, директор департаменту продажу і маркетингу ПрАТ ХК "Київміськбуд":

Мінімум два рази на рік зазвичай ми підіймаємо ціну, що супроводжується зростанням цін на будівельні матеріали.

Але здорожчання квартир - покупців не злякало. Тож які з помешкань розбирають майже миттєво? А яке житло роками не може знайти свого господаря? Який вигляд має найдорожча квартира в Україні? І що таке "розумний дім", який українці будують для американців? Відповіді на ці запитання ми з колегами шукали у найбільших містах України. А почали з Києва. Отже, яка нерухомість сьогодні - найпопулярніша?

Юрій Піта, президент Асоціації фахівців з нерухомості України:

На вторинному ринку популярні, як завжди, є однокімнатні квартири.

Але квартири в новобудовах - все ж мають більший попит. Якщо купувати на ранніх стадіях зведення - то, приміром, у Києві - за квадратний метр доведеться викласти щонайменше від тисячі доларів. Коли ж багатоповерхівку добудують і введуть в експлуатацію, ціна може зрости наполовину. Але до цього часу ви навряд чи знайдете там вільну квартиру. Принаймні, найдешевші варіанти розкуповують із шаленою швидкістю.

Яна Танчак, кореспондентка:

Сучасні покупці доволі прискіпливі. І здебільшого обирають житло комфорт класу. Такі будинки будують з дорожчих матеріалів. Але не лише це вважається комфортом. А ще інфраструктура навколо та транспортна розв'язка. А також вид з вікна.

Найвищі ціни на нерухомість традиційно у найбільших містах - Києві, Одесі, Львові, Харкові та Дніпрі. У столиці найдорожчі квартири сягають понад сім мільйонів доларів. Тут і підлога з мармуру і власний спа, і краєвид з вікна - теж "на мільйон". Будинок з історією, старовинна піч і майже чотириметрові стелі. На сайтах оголошень - ось таку квартиру в самому центрі Львова називають найдорожчою. Її ціна - понад мільйон доларів. В Одесі - за такі гроші можна купити трикімнатну практично на березі моря в елітній новобудові з дизайнерським ремонтом. А в Харкові - у центрі міста - дворівневі апартаменти. Втім, найдешевші квадратні метри серед усіх міст-мільйонників ми відшукали у Дніпрі.

Знайти, принаймні однокімнатну квартиру у Дніпрі, та ще й не за усі гроші світу, завдання - непросте. Вартість навіть невеликого помешкання стартує від шестисот тисяч гривень. Тож, у пошуках доступного житла моя колега Олена Мендалюк поїхала за місто.

Перший пункт призначення - Обухівка. Усього за кілька кілометрів від мегаполісу.

Сергій Логутенко, експерт ринку нерухомості:

Ну вот, маленький домик, у него 50 метров общий метраж, ну сейчас тут уже накрыли крышу, раньше была старая крыша. Вот примерно такой домик стоит в приделах 25-30 тісяч долларов. Внутри, конечно же, все нужно менять. Все переделывать.

І такий ціновий варіант експерт з нерухомості називає ще цілком бюджетним. Чим ближче до Дніпра, тим нерухомість - дорожча. Проте, навіть в одному селищі чи котеджному містечку ціни можуть бути кардинально різними. Все залежить від того наскільки "модною"є вулиця.

Сергій Логутенко, експерт ринку нерухомості:

Если улица выходит к реке, естественно она дороже, потому что она выходит к речке. Если есть рестораны - она тодже модная. В цене, к примеру, обычная цена в Обуховке, цена сотки может быть тысячу доларов за сотку, то на модных улицах - цена сотки может быть и две тысячи и пять. Потому что модно.

А це вже село Лобойківка розташоване трохи більше як за 40 кілометрів від Дніпра. За словами місцевих жителів, ринок нерухомості тут доволі жвавий. За невеликий будинок правлять від п'яти тисяч доларів.

Павло Іванович, житель с. Лобойківка:

Є некоторие продаются, є які заказані уже на перед, хто бере на виплату, або в росточку хтось бере. Це як, договоряться з хазяїном.

Але такі привабливі "акційні" пропозиції - не через душевну щедрість селян, зізнається пані Любов. Адже охочих тут прикупити дім... обмаль. Її сусідка вже п'ять років не може продати ось цей будиночок.

Любов Іванівка, жителька с. Лобойківка:

Ось це продається, так вона ж купляла його за п'ять тисяч доларів, тоді й долар був іншим. Ось це оно продався, купляв за 20, а продав за 10, бо продавав года два.

Не краща ситуація і в невеликих містах. Кам`янське. 50 кілометрів від Дніпра. Мегаполіс металургів і заводчан. Принаймні, так було колись. Зараз, коли майже усі виробництва стоять - люди їдуть на роботу у Дніпро. Квартири й будинки тут віддають майже за безцінь, а купляти, знову ж таки - нікому.

Однокомнатная квартира, полноценная, стоит порядка 10-12 тысяч. Двухкомнатная 12-14 тысяч.

У Дніпрі, попри, здавалося б, захмарну вартість квадратних метрів - ситуація кардинально інша. Охочих придбати квартиру сотні, а пропозицій - обмаль.

На Вайцеховчича 20-23 тысячи долларов, это 30 метров квартира, кухонька, комнатка. Вот такая цена, однокомнатная квартира, Победа, 30 тысяч доларов, это обычные 35 метров, 2-к на Тополе 35-40 тисяч долларов, Победа 2-к квартира - 50 тысяч доларов и их нет.

І якщо в попередні роки покупці більше звертали увагу на ціну, то сьогодні - на енергоефективність житла. Бо космічні платіжки за опалення і комуналку нікого не приваблюють. Але ми знайшли тих, хто споруджує будинки, в яких про захмарні тарифи можна забути.

Сергій Тичина, директор компанії:

Не потрібно платити за опалення, адже він опалюється електроенергією, яку сам генерує за допомогою сонячних панелей, які розташовані на даху.

Ось цей будинок на 40 квадратів незабаром поїде до своїх власників у США. Саме американці - головні покупці енергоефективного житла, яке зводять українці.

Сергій Тичина, директор компанії:

В Америці в тих місцях куди ми продаємо часто люди цінують час та задоволені тим, що можуть отримати готовий продукт.

Під час транспортування такий будинок не розбирають. Його доправляють повністю готовим для життя. Навіть з келихами для вина.

Зараз я вам покажу що тут в середині знаходиться сама кухонна зона, конкретно в цій комплектації буде стояти посудомийна машина, мікрохвильова піч.

Диван, меблі, окрема спальня і просторий санвузол. Але найголовніше - будинок розумний. Ним можна управляти навіть зі смартфону. А відмикати - відбитком пальця. Дім нашпигований різноманітними датчиками й фільтрами.

Андрій Шатило, головний інженер компанії:

Наприклад ось система якості повітря відслідковує якість повітря і підготовлює його для споживача. - Якось очищує його? - Так там безліч фільтрів стоїть вони відслідковують наявність вірусів, не пропускають ніяких бактерій сюди, не дозволяють утворення грибку.

Але коштує таке "розумне" житло чимало - близько двохсот тисяч доларів. Ціна залежить від метражу й комплектації. Але українці, на відміну від американців, такі будинки купують не часто. Довіряють традиційним варіантам.

І тут їх чекає кілька приємних сюрпризів. За прогнозом експертів, до нового року вартість квадратних метрів кардинально - не зміниться.