На фронті зафіксували 14 порушень режиму тиші [ Редактировать ]
14 порушень режиму тиші зафіксовано напередодні на фронті. З них чотири рази противник застосував зброю забороненого калібру. Окупанти відкривали вогонь біля Мар'їнки та Шумів, а також атакували позиції українських захисників неподалік Луганського, Світлодарська та Новоолександрівки. Внаслідок ворожих дій один армієць зазнав бойового травмування. Він - у лікарні.
Позивний "Черкес", військовослужбовець Збройних сил України:
Доволі напружена ситуація, зараз почастішали обстріли з боку супротивника, але ми в штатному режимі виконуємо обов'язок і готові до відсічі. Тут відбулася ротація корпусу ЛНР, які зразу так заявили, шо войовниче налаштовані.
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За сьогодні маємо трьох поранених бійців. Ворог обстрілює не лише військові позиції, а й житлові квартали. При чому - важкими снарядами.
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Це сталося під час ворожої атаки на укріплення поблизу Гранітного. Штаб ООС напередодні зафіксував 15 обстрілів.
Напередодні під час ворожого обстрілу там загинув майстер-сержант Георгій Халіков, мешканець Полтавщини, батько трьох синів.
На Донбасі загинув армієць, ще одного поранено, кажуть у штабі ООС.