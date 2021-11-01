14 порушень режиму тиші зафіксовано напередодні на фронті. З них чотири рази противник застосував зброю забороненого калібру. Окупанти відкривали вогонь біля Мар'їнки та Шумів, а також атакували позиції українських захисників неподалік Луганського, Світлодарська та Новоолександрівки. Внаслідок ворожих дій один армієць зазнав бойового травмування. Він - у лікарні.

Позивний "Черкес", військовослужбовець Збройних сил України: