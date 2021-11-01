Вице-премьер Резников подал в отставку [ Редактировать ]
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Вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подал заявление об отставке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Член Правительства - Вице-премьер-министр Украины - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резников А.Ю. подал заявление об увольнении по собственному желанию в котором также поблагодарил за доверие! Соответствующее заявление зарегистрировано в Аппарате ВРУ.
Как сообщали "Подробности", 55-летний Алексей Резников скорее всего возглавит министерство обороны Украины. На его место в министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий планируют назначить народного депутата от "Слуги народа" Ирину Верещук.
Алексей Резников занимал должность вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с 4 марта 2020 года. С мая 2020 года он также являлся первым зампредседателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.
Напомним, что в августе 2021 года во время визита в Вашингтон Резников предложил США разместить в Украине систему ПВО и войска.
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