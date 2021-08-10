Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны и готова разместить на своей территории американские войска и систему противовоздушной обороны. Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников на встрече в Вашингтоне с руководителем американской аналитической организации Jamestown Foundation Гленом Ховардом.

Важным является расширение пакета безопасности для Украины. В первую очередь - за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет.

Резников заявил что Россия де-факто оккупировала Азовское море, милитаризировала Черное море и готовится разместить в Крыму ядерное оружие.

Именно с опорой на Крым Россия осуществляет военные операции на Ближнем Востоке и в Африке, влияет на Балканы. Сейчас то же самое происходит с Северным потоком-2. Три страны Балтии окажутся под страшным давлением. Также под прямой угрозой оказалась Польша. Для Украины и стран Балтии - это почти гарантированная эскалация, а для остальной Европы - тотальная зависимость в будущем и гарантированный шантаж.

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Украинский вице-премьер призывает США не дать допустить запустить "Северный поток-2" и усилить санкции против компаний, которые реализуют проект.

В апреле 2021 года, когда Россия стягивала войска к границам Украины, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что американские зенитно-ракетные комплексы "Patriot" должны быть в Украине.

В мае, когда палестинцы устроили ракетную атаку на Израиль, министр обороны Андрей Таран не исключил возможность приобретения для Украины системы противоракетной обороны наподобие израильского "Железного купола".

Напомним, что в Польше начали устанавливать американскую систему противоракетной обороны Aegis. Строительство базы наземной противоракетной обороны в Польше завершится в 2022 году. Проект уже готов на 95%.