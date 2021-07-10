После возвращения оккупированного Крыма под контроль Украины россияне, прибывшие на территорию полуострова незаконно, должны быть депортированы. Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире одного из украинских телеканалов.

Я сторонник юридических процедур под названием выдворение. Это административная процедура. Если эти граждане попали в Крым не через "Чонгар", "Каланчак" или "Чаплинку" (украинские пункты пропуска - ред.), значит, они там находятся незаконно на территории Украины. И последствия будут, как везде в цивилизованном мире - выдворение.

Чиновник заявил, что завозить население из России является официальной политикой Кремля.

Минуя официальные украинские границы, идет ассимиляция, вытеснение местного населения. По нашей информации - полмиллиона, и это противоречит международному праву, соответствующей конвенции - это военное преступление.

Еще в феврале 2021 года Алексей Резников заявлял, что Украина не собирается нарушать чьих-либо гуманитарных прав.

У всех будет возможность свободно принять решение. Если захотят легально жить на территории Украины, они могут получить статус иностранных граждан, принять украинское гражданство или жить как лица без гражданства. Или же эти люди могут принять другое решение вернуться на свою историческую родину. Мы не собираемся, в отличие от наследников сталинского режима, заниматься депортацией.

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Напомним, что президент России Владимир Путин 20 марте 2020 года принял указ, запрещающий иностранным гражданам владеть землей в приграничных территориях Крыма и Севастополя. В перечень "приграничных территорий" попали Алушта, Ялта, Джанкой, Евпатория, Феодосия, Армянск, Судак, Саки, Керчь и восемь муниципалитетов Севастополя. Документ вступил в силу 20 марта 2021 года.

По данным РБК, по состоянию на апрель 2020 года, иностранные граждане, в основном украинцы, владели в Крыму 11,5 тысячами земельных участков.

"Подробности" писали, что Евросоюз обвинил Россию в нарушении международного права из-за запрета иностранцам владеть землей в Крыму. В ЕС подчеркивают, что Крым - это Украина.