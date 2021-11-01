Когда школы в Киеве вернутся к обычной работе [ Редактировать ]
В Киеве все школы перевели на дистанционное обучение, это было сделано в связи с переходом столицы в "красную" зону. Вернуть их на очную работу могут, когда будут стабилизироваться или снижаться показатели заболеваемости COVID-19.
Об этом сказал глава Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире "Украина 24".
По его словам, на сегодня движущей силой заболеваемости являются дети и подростки из-за "Дельта"-варианта.
С целью снижения роста заболеваемости именно ограничение общения данного коллектива детей со взрослыми, а это почти 30% - более 900 тысяч человек (учащиеся и педагоги) - позволит снизить распространение эпидемии в Киеве. Поэтому на этой неделе будем наблюдать за показателями, а дальше уже будут принимать решение о возможном переходе на обычное очное обучение.
Он подчеркнул, что решение по школам будет приниматься городской комиссией ТЭБ и ЧС после получения.
Теоретически можно это предложить (возвращение школ к очной работе, - ред.), когда будут показатели стабилизироваться или снижаться, но сегодня таких показателей нет.
Читайте также, школы Львова переведены на дистанционную форму обучения. Власти ожидают решения комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций о переводе Львова в "красную" карантинную зону.
Кроме того, в Житомире школьникам продлили каникулы до 7 ноября. Такое решение приняла городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании, комиссия рекомендовала руководителям учреждений профессионально-технического образования перейти на дистанционную форму обучения с 27 октября.
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