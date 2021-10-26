С понедельника, 1 ноября, школы Львова переведены на дистанционную форму обучения. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

Причем это касается, как старшие классы, так и младшие.

Комиссия приняла однозначное четкое решение, что с понедельника все школьники переходят на дистанционное обучение: это и начальная школа, и старшие классы. Очно будут работать только детские сады.

Он добавил, что власти ожидают решения комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций о переводе Львова в "красную" карантинную зону.

Это заставит нас изменить ситуацию в городе. Если мы этого не сделаем, то медицинская система города будет перегружена.

Кроме того, в Ривненской области готовятся перейти в "красную" зону адаптивного карантина в ночь на 26 октября 2021 года, в связи с этим в городе могут ввести ограничения на транспорт. Такие же ограничения могут наложить и на внутриобластные автобусные маршруты.

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