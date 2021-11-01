Кордони ЄС з боку Білорусі штурмують біженці. Попри осіннє похолодання, кількість охочих потрапити на територію Євросоюзу тільки зростає. Як на це реагують в Польщі та Німеччині? І які санкції у відповідь Брюссель готує проти влади Лукашенка? Розкаже Тетяна Логунова.

Група біженців із Сомалі - під опікою польських лікарів. Люди щойно перетнули кордон Польщі з Білоруссю і потребують негайної медичної допомоги. У всіх мігрантів симптоми сильного переохолодження, вони не відчувають кінцівок.

Дауід Мохамуд, біженець із Сомалі:

Ноги замерзли, ми переходили річку вбрід.

Ібрагім - біженець із Сомалі, до Польщі прийшов босоніж. Чоловік не може носити взуття через травму ноги.

Ібрагім, біженець із Сомалі:

Велика проблема - це кордон. Сім разів нас відсилали назад.

Щодня кордон Білорусі з Польщею намагаються перетнути сотні біженців. Людям, які ховаються в лісах, допомагають волонтери. Жителі прикордонного польського містечка Міхалово збирають і відносять мігрантам їжу та теплі речі.

Марися Злонкевич, волонтер:

Вони зв'язуються з нами через соцмережі, електронною поштою або просто телефонують. Кажуть: де вони, скільки їх, що потрібно і в якому вони стані. Ці люди не мають, що їсти, у них немає теплих речей, їх постійно повертають назад. Навіть здорова людина так довго не витримає.

А це вже кордон Польщі та Німеччини. Німецька поліція зупиняє всі мікроавтобуси та вантажівки, перевіряє, чи немає в салоні чи кузові нелегальних мігрантів. Перевезення біженців у прикордонному регіоні - вже бізнес.

Олаф Янсен, керівник міграційної служби міста Айзенхюттенштадт:

Коли біженці потрапляють на територію Польщі, вони телефонують контрабандистам і викликають так звані "таксі", зазвичай це мікроавтобуси, на яких перетинають уже кордон з Німеччиною.

Щодня білоруським маршрутом до Німеччини прибуває понад сотня біженців. З Іраку, Сирії, Афганістану.

Сібан, біженець з Іраку:

Я хочу навчатися в Німеччині. У школі, в університеті. Це прекрасна країна.

На початку листопада німці відкриють на кордоні з Польщею спеціальний міграційний пункт. Його співробітники реєструватимуть біженців і розподілятимуть людей по різних німецьких землях.

Зупинити потік мігрантів європейські політики хочуть за допомогою санкцій проти Білорусі. Лідери ЄС домовилися запровадити додаткові обмежувальні заходи проти низки фізичних та юридичних осіб. Деталі, щоправда, ще невідомі, новий пакет санкцій наразі розробляють і узгоджують.