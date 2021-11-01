Международная федерация гандбола изменила женскую форму в пляжном гандболе. Теперь вместо топов и бикини гандболисткам позволено играть в коротких обтягивающих шортах и майках. Об этом пишет The Guardian.

Изменения формы гандболисток добились активистки, борющиеся с сексизмом и объективизацией женщин в спорте. Они считают, что девушки, которые играют в пляжный гандбол, одеты слишком откровенно и сексуально.

Женская форма в пляжном гандболе: было и стало

Феминистки вступились за спортсменок после того, как Европейская федерация гандбола оштрафовала на 1500 евро норвежских гандболисток после того, как те вышли против испанок, нарядившись в шорты, а не бикини, как это предусмотрено международными правилами.

Девушек из сборной поддержала Норвежская федерация гандбола, а активистки создали петицию с требованием разрешить одеваться гандболисткам более "прилично". На сторону норвежек стала и Европейская федерация гандбола.

Проблема женских нарядов существует не только в гандболе. К примеру, в 2011 году Международная федерация бадминтона обязала женщин носить юбки или платья, чтобы восстановить интерес к спорту.

Напомним, что год назад украинские гандболистки устроили яркую драку во время игры, которая попала на видео.