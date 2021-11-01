Слишком сексуально: гандболисткам разрешили не одевать топы и бикини (фото) [ Редактировать ]
Источник: Twitter Tradia
Международная федерация гандбола изменила женскую форму в пляжном гандболе. Теперь вместо топов и бикини гандболисткам позволено играть в коротких обтягивающих шортах и майках. Об этом пишет The Guardian.
Изменения формы гандболисток добились активистки, борющиеся с сексизмом и объективизацией женщин в спорте. Они считают, что девушки, которые играют в пляжный гандбол, одеты слишком откровенно и сексуально.
Женская форма в пляжном гандболе: было и стало
Феминистки вступились за спортсменок после того, как Европейская федерация гандбола оштрафовала на 1500 евро норвежских гандболисток после того, как те вышли против испанок, нарядившись в шорты, а не бикини, как это предусмотрено международными правилами.
Девушек из сборной поддержала Норвежская федерация гандбола, а активистки создали петицию с требованием разрешить одеваться гандболисткам более "прилично". На сторону норвежек стала и Европейская федерация гандбола.
Проблема женских нарядов существует не только в гандболе. К примеру, в 2011 году Международная федерация бадминтона обязала женщин носить юбки или платья, чтобы восстановить интерес к спорту.
Напомним, что год назад украинские гандболистки устроили яркую драку во время игры, которая попала на видео.
по теме
За кермом була 31-річна мешканка Харкова. Раніше правила дорожнього руху вона не порушувала. Загиблій було близько 70 років.
Щороку лише на Прикарпатті виявляють майже чотири сотні нових випадків раку молочної залози. Більше ніж половина пацієнток відділення Прикарпатського онкоцентру - саме з таким діагнозом.
Організувала їх місцева тренерка Анна Тарапата спільно із поліцейськими. Триватимуть курси два місяці.
Скандал через снодійне в алкоголі - розгорівся в Брюсселі. Жінки стали скаржитись, що у кількох кафе, які належать одному власнику, їм, імовірно, підсипали в напої наркотики.
Жінки стали скаржитись, що у кількох кафе, які належать одному власнику, їм, імовірно, підсипали в напої наркотики.