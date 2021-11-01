Суворі обмеження "червоної" зони зумовили неабияку потребу у вакцинації. До пунктів щеплень шикуються черги із сотень людей. Ін'єкції роблять у поліклініках, амбулаторіях, торговельних центрах і на вокзалах. Але центрів імунізації бракує. Щоб зробити протиковідну ін'єкцію, людям доводиться чекати по кілька годин. Цю проблему пообіцяли вирішити в Мінохорони здоров'я. Про це повідомив міністр Віктор Ляшко. А ще назвав лідерів із вакцинації - це Київ і Полтавщина, там щеплено принаймні однією дозою - майже половину дорослого населення. І аутсайдерів - це Закарпаття і Волинь. Очільник МОЗ також назвав протипоказання до імунізації.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України: