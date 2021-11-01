Сотні людей шикуються у пунктах вакцинації через обмеження "червоних" зон [ Редактировать ]
Суворі обмеження "червоної" зони зумовили неабияку потребу у вакцинації. До пунктів щеплень шикуються черги із сотень людей. Ін'єкції роблять у поліклініках, амбулаторіях, торговельних центрах і на вокзалах. Але центрів імунізації бракує. Щоб зробити протиковідну ін'єкцію, людям доводиться чекати по кілька годин. Цю проблему пообіцяли вирішити в Мінохорони здоров'я. Про це повідомив міністр Віктор Ляшко. А ще назвав лідерів із вакцинації - це Київ і Полтавщина, там щеплено принаймні однією дозою - майже половину дорослого населення. І аутсайдерів - це Закарпаття і Волинь. Очільник МОЗ також назвав протипоказання до імунізації.
Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:
Єдиним абсолютним постійним протипоказанням до щеплення конкретною вакциною - є анафілактична реакція на першу дозу цієї вакцини. У цьому випадку пацієнтові буде рекомендовано щепитись від ковід-19 іншою вакциною за умови її наявності. Якщо у пацієнта є алергія на один із компонентів вакцини від ковід-19, йому також слід щепитись іншою вакциною.
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