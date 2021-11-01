Віктор Ляшко розповів про протипоказання до вакцинації [ Редактировать ]
Не вакцинуватися і водночас не дотримуватися обмежень - можна. Якщо є довідка про протипоказання до щеплення. Хто може отримати такий документ - розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Насамперед звільняються від щеплення люди, у яких була анафілактична реакція на першу дозу. А також ті, хто має алергію на один із компонентів вакцини. Але в такому випадку пацієнтові можуть рекомендувати імунізуватися іншою вакциною - з іншим складом. Також діють тимчасові протипоказання. Приміром, гострі захворювання з температурою більше ніж 38 градусів. А також вакцинація проти інших інфекційних хвороб.
Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:
Оскільки багато фейків та неправильних трактувань саме з цих питань. Протипоказання до вакцинації може встановлювати сімейний або особистий лікар і надати відповідний висновок про тимчасове або постійне протипоказання. За потреби лікар може направити пацієнта до профільного спеціаліста за висновком який остаточно приймає рішення чи здійснювати вакцинацію відразу чи відтермінувати її до певного часу.
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