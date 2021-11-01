Не вакцинуватися і водночас не дотримуватися обмежень - можна. Якщо є довідка про протипоказання до щеплення. Хто може отримати такий документ - розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Насамперед звільняються від щеплення люди, у яких була анафілактична реакція на першу дозу. А також ті, хто має алергію на один із компонентів вакцини. Але в такому випадку пацієнтові можуть рекомендувати імунізуватися іншою вакциною - з іншим складом. Також діють тимчасові протипоказання. Приміром, гострі захворювання з температурою більше ніж 38 градусів. А також вакцинація проти інших інфекційних хвороб.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України: