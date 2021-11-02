Війна на Донбасі: ворог порушив режим тиші чотири рази [ Редактировать ]
За минулу добу на Сході України ворог чотири рази порушив режим тиші.
Поблизу Новолуганського атакував позиції українських захисників із гранатометів різних систем.
Щоб змусити противника припинити обстріли, бійці Об'єднаних сил відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед військовослужбовців немає.
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З них чотири рази противник застосував зброю забороненого калібру.
Окупанти відкривали вогонь біля Мар'їнки та Шумів, а також атакували позиції українських захисників неподалік Луганського, Світлодарська та Новоолександрівки.
За сьогодні маємо трьох поранених бійців. Ворог обстрілює не лише військові позиції, а й житлові квартали. При чому - важкими снарядами.
Поблизу Причепилівки по позиціях ЗСУ противник ударив із автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Під вогнем опинились Гранітне та Трьохізбенка. Нині місцева влада підраховує збитки і розвозить місцевим допомогу. Після двох днів атак до Гранітного сьогодні заїхав патруль ОБСЄ.